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أخبار مصر

الأرصاد الجوية: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والذروة الثلاثاء المقبل

ارتفاع درجات الحرارة،
ارتفاع درجات الحرارة، فيتو

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة.

 

مرتفع جوي يضرب البلاد

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: تتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا إلى جانب كتل هوائية صحراوية، تتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة الأيام المقبلة.

 

ارتفاع كبيرة في درجات الحرارة

وتابعت: "سنشهد أجواء مشمسة وقيم درجات الحرارة تصل إلى 33 درجة مئوية غدا الإثنين في عيد شم النسيم، وستكون ذروة الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء المقبل لتصل الحرارة 37 درجة مئوية".

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  18

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:20

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الأرصاد الجوية درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية شم النسيم حالة الطقس

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