الأحد 20 أبريل 2025
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أخبار مصر

التعليم تعلن انتظام الدراسة اليوم بشكل طبيعي

طلاب المدارس، فيتو
طلاب المدارس، فيتو
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الأحد، هو يوم دراسي عادي لطلاب المدارس وليس إجازة رسمية، كما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الدراسة في المدارس 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة تنتظم اليوم بشكل طبيعي ولكن مع عدم عقد أي امتحانات مراعاة لاحتفال الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد.
 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

إجازة عيد تحرير سيناء 

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

إجازة عيد العمال 2025 

وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال

 

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