الرائد يكتسح العروبة برباعية في الدوري السعودي

اكتسح فريق الرائد نظيره العروبة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وسجل رباعية الرائد كل من: كريم بركاوي في الدقيقة 1+45 ومهدي عبيد في الدقيقة 49 وامير سعيود بالدقيقة 54 ويسري بوزوق في الدقيقة 57.

تشكيل العروبة ضد الرائد

تشكيل الرائد ضد العروبة

ترتيب العروبة والرائد في الدوري السعودي

وبهذه النتيجة يحتل نادي العروبة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، فيما يأتي الرائد في المركز الأخير برصيد 21 نقطة.

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