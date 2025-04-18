بعد هزيمة النصر، ترتيب النصر السعودي بعد الجولة الـ 28

ترتيب الدوري السعودي، تعرض فريق النصر السعودي لهزيمة قاسية أطاحت به من سباق الصدارة، حيث خسر أمام القادسية بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة "28" من دوري روشن السعودي.

الجولة الحالية، شهدت هزائم قاسية للاتحاد والنصر في سباق المنافسة على لقب الدوري.

الاتحاد خسر أمام الفتح بهدفين نظيفين، فيما تفوق الهلال بثلاثية مقابل لا شيء.

واكتسح الأهلي السعودي، نظيره الفيحاء بخماسية نظيفة، حيث يسعى الراقي إلى ملاحقة الكبار من أجل حصد المركز الثالث.

وفيما يلي، نستعرض جدول ترتيب الدوري عقب نهاية مباريات اليوم في الجولة الحالية:

ترتيب الدوري السعودي الممتاز 2025

1- الاتحاد: برصيد 65 نقطة من 28 مباراة.

2- الهلال: برصيد 61 نقطة من 28 مباراة.

3- النصر: برصيد 57 نقطة من 28 مباراة.

4- الأهلي: برصيد 55 نقطة من 28 مباراة.

5- القادسية: برصيد 55 نقطة من 28 مباراة.

6- الشباب: برصيد 50 نقطة من 28 مباراة.

7- الاتفاق: برصيد 40 نقطة من 28 مباراة.

8- التعاون: برصيد 38 نقطة من 27 مباراة.

9- الرياض: برصيد 34 نقطة من 28 مباراة.

10- الخليج: برصيد 33 نقطة من 28 مباراة.

11- ضمك: برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

12- الخلود: برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.

13- الفتح: برصيد 29 نقطة من 28 مباراة.

14- الفيحاء: برصيد 29 نقطة من 28 مباراة.

15- العروبة: برصيد 26 نقطة من 27 مباراة.

16- الأخدود: برصيد 25 نقطة من 28 مباراة.

17- الوحدة: برصيد 23 نقطة من 27 مباراة.

18- الرائد: برصيد 18 نقطة من 27 مباراة

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