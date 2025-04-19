نهائي كأس الامارات، الجزيرة يتقدم على شباب الأهلي بهدف في الشوط الأول

يتقدم فريق الجزيرة، الذي يضم النجم المصري محمد النني،علي نظيره شباب الأهلي، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم في نهائي كأس الإمارات.

وسجل عبدالله رمضان هدف التقدم لفريق الجزيرة في الدقيقة 18.

تشكيل الجزيرة أمام شباب الأهلي

وضم تشكيل الفريق كلا من: على خصيف، عبدالله رمضان، مامادو كوليبالى، رامون ميريز، محمد الننى، نبيل فقير، إلياس الكريمى، زايد سلطان، تاجير، كيبانو، وفينيسيوس ميلو.

وتأهل الجزيرة للمباراة النهائية لكأس الرابطة الإماراتية للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق أن فقد اللقب أيضا بالخسارة أمام عجمان بنتيجة 1 / 2 في موسم 2012 / 2013، بينما يخوض شباب الأهلي النهائي الثامن له في تاريخه بالبطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.