السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مستشار خامنئي: لن يحدث اتفاق مع أمريكا إلا بوقف التهديدات واحتواء إسرائيل

علم إيران وأمريكا،فيتو
علم إيران وأمريكا،فيتو

 قال الأدميرال علي شمخاني المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي خامنئي، أنه لن يكون هناك اتفاق مع أمريكا إلا بوقف التهديدات واحتواء إسرائيل.

وأكد أن الوفد المفاوض في روما يتمتع بكافة الصلاحيات للتوصل لاتفاق شامل مبني على الضمانات ورفع العقوبات وتجنب التهديد وكبح جماح إسرائيل.

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما ستبدأ قبل ظهر اليوم.

ووصل الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى روما للمشاركة في محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بوساطة عُمانية بشأن ملف طهران النووي، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الإيراني صباح اليوم السبت.

وظهر عراقجي في المشاهد وهو ينزل ليلا من طائرة رسمية إيرانية في روما، حيث يقود جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

 

وتبدأ اليوم في روما جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لحل خلافهما القائم منذ عقود بشأن أهداف طهران النووية، وذلك في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشن عمل عسكري إذا باءت الجهود الدبلوماسية بالفشل.

يدور التفاوض بين عراقجي وويتكوف بشكل غير مباشر عبر وسطاء من عُمان، بعد أسبوع من جولة أولى في مسقط وصفها الجانبان بأنها بناءة.

تسعى طهران إلى تقليص التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع، بعد أن تكهن بعض المسؤولين الإيرانيين بإمكانية رفع العقوبات قريبا. وقال المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي إنه «ليس متفائلا ولا متشائما بشكل مفرط».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل التلفزيون الإيراني إيران عباس عراقجي وزير الخارجية عباس عراقجي

مواد متعلقة

ترامب ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان الأزمة الأوكرانية وملف إيران في اتصال هاتفي

ترامب: أي خيار آخر مع إيران غير السلام سيكون سيئا جدا

وزير الدفاع السعودي في إيران، ورسائل ود متبادلة بين المرشد والملك سلمان
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: استشهاد كبير مرشدي قناة السويس، نوع جديد من السكري يرعب الشباب، كلاسيكو الأهلي وصن داونز، زلزال في البنتاجون

بعد خفض الفائدة، سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت

استشهاد كبير مرشدي هيئة قناة السويس إثر سقوطه في غاطس القناة وأسامة ربيع ينعاه

أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور، الموز يخرج عن السيطرة والفراولة تغازل المصريين

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض لا يقل عن 10 جنيهات في 7 أصناف وارتفاع البلطي والبوري

ارتفاع مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم السبت 19 أبريل 2025

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضراوات اليوم بالعبور، الليمون بـ 90 جنيها والطماطم والبصل يواصلان رحلة الهبوط

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 18- 04- 2025 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالفرج بعد الضيق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية