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خارج الحدود

ترامب ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان الأزمة الأوكرانية وملف إيران في اتصال هاتفي

ترامب ورئيس الوزراء
ترامب ورئيس الوزراء البريطاني، فيتو

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء البريطاني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء كير ستارمر ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال محادثة هاتفية،  التجارة والأزمة الأوكرانية وملف إيران والإجراءات المتخذة ضد الحوثيين.

ترامب وستارمر يناقشان التجارة بين البلدين والأزمة الأوكرانية 
 

وقال المتحدث  في بيانه: "بدأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناقشة المحادثات الجارية والبناءة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن التجارة، كما ناقشا الوضع في أوكرانيا وملف إيران والإجراءات الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن".

وأضاف المتحدث، أن ستارمر أكد التزامه بالتجارة الحرة والمفتوحة وأهمية حماية المصلحة الوطنية، وجاءت المحادثة في اليوم التالي لاجتماع ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا في باريس.

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ترامب الأزمة الأوكرانية رئيس الوزراء البريطاني الحوثيين

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