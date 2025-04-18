أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر لكرة اليد على حساب الزمالك، تعديل مواعيد مباريات الدوري تزامنا مع بدء التوقيت الصيفي، مصدر بميت عقبة يكشف قيمة راتب زيزو بالأرقام

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قررت رابطة الأندية تعديل مواعيد مباريات الدوري وفقًا للتوقيت الصيفي، لتقام مباريات الرابعة في الساعة الخامسة.

وعدلت المسابقات مواعيد المباريات للثامنة مساء بدلاء الساعة 7، وذلك بداية من الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لبطولة الدوري.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا تعلن من خلاله إحالة أحد معاونيها إلى التحقيق على خلفية تراشق بالألفاظ تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال وزارة الشباب والرياضة في بيانها:" حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على ترسيخ قيم الانضباط المؤسسي والسلوك المهني، فقد قررت إحالة أحد معاونيها إلى التحقيق، وذلك على خلفية ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشور يتضمن تراشقًا بالألفاظ بينه وبين أحد الأشخاص.

نعى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير سليمان عيد، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة فنية امتدت لعقود، أثرى خلالها الساحة الفنية بأعمال رسمت البسمة على وجوه الملايين.

الأهلي، حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي الاجتماع مع لاعبي الفريق الفريق الأول لكرة القدم القدم بالنادي علي هامش المران الختامي للأحمر الذي اقيم اليوم استعداد لمواجهة صن داونز غدا السبت.

وجاء اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي لتقديم الدعم للفريق لهم قبل مواجهة صن داونز بجانب تحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية غدا.

يستعيد فريق بيراميدز خدمات ثلاثي الفريق خلال مواجهة أورلاندو غدا السبت بدوري أبطال أفريقيا والذي فقد الفريق جهودهم خلال مبارياته الأخيرة.

قال مصدر داخل نادي الزمالك: إنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن المستحقات المالية المتأخرة للاعب أحمد مصطفى "زيزو"، والتي يزعم اللاعب أنها تُقدّر بـ73 مليون جنيه ولم يتسلّمها بعد.

وأضاف المصدر أن قيمة عقد اللاعب تبلغ 55 مليون جنيه صافيًا، بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.

كرة اليد، توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ستيفن مادسن، بلقب بطولة كأس مصر لكرة اليد للموسم الحالي 2024-2025.



وحصد الأهلي لقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة (21-18).

أجرى عمر طارق السعيد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة السلة، عملية جراحية ناجحة في اليد تحت إشراف دكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بالقصر العيني، في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد إصابته في كسر وخلع بالابهام.

وأكد دكتور أشرف محرم، ان اللاعب أجرى عملية جراحية بنجاح، ويستمر اللاعب في الجبس لمدة شهر ويعود إلى تدريبات دون التحام بعد 6 أسابيع.



توج مصطفى عسل لاعب منتخب مصر ببطولة الجونة الدولية للإسكواش بعد فوزه على علي فرج في المباراة النهائية.

وحسم مصطفى عسل لاعب بالم هيلز البطولة لصالحه، بعد فوزه على علي فرج بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين جاءت كالتالي..11-6، 11-7، 9-11، 11ـ9، 11-5.

توجت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر ببطولة الجونة الدولية للإسكواش في نسختها الثالثة عشرة اليوم الجمعة وللمرة الثالثة على التوالي.



نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة بالم هيلز تفوقت على اللاعبة الشابة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، في لقاء مصري خالص بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط جاءت كالتالي: 11ـ9 و11ـ7 و11ـ6 و11ـ7.

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