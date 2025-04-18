الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش

نوران جوهر
نوران جوهر

توجت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر  ببطولة الجونة الدولية للإسكواش في نسختها الثالثة عشرة اليوم الجمعة وللمرة الثالثة على التوالي.

نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة بالم هيلز تفوقت على اللاعبة الشابة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، في لقاء مصري خالص بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط جاءت كالتالي: 11ـ9 و11ـ7 و11ـ6 و11ـ7.

وفي نهائي الرجال، يتواجه مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، مع علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، في مواجهة نارية يُعيد فيها اللاعبان التنافس القوي الذي جمعهما مؤخرًا في بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش 2024. 

تُتوقع المباراة أن تكون على أعلى مستوى من المهارة، حيث يسعى كل منهما للحصول على اللقب وكتابة فصل جديد في مسيرته الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسكواش الجونة الدولية للاسكواش الجونة الدولية الجونة بطولة الجونة الدولية للاسكواش ه الرياض بطولة الجونة الدولية المصنفه الخامسة عالمي ا

مواد متعلقة

مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة للإسكواش

علي فرج يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة للإسكواش

أمينة عرفي تستكمل مسيرة الإطاحة بالكبار وتصعد لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

نوران جوهر تفوز على هانيا الحمامي وتتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش

ads

الأكثر قراءة

أول بيان حكومي عن سبب غلق «بلبن» و«كرم الشام» و«كنافة وبسبوسة» و«وهمي» و«عم شلتت»

بعد طلبه 73 مليون، مصدر في الزمالك يكشف قيمة راتب زيزو بالأرقام

240 جنيها زيادة ، ارتفاع أسعار الجنيه الذهب (تحديث لحظي)

حزب الله يرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

ماذا جرى في مطروح؟

نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش

كرة اليد، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على كيفية أداء مناسك الحج وأنواعه في الإسلام

تفسير حلم الكابوس في المنام وعلاقته بمشاكل فى الحياة الزوجية

من الأشهر الحرم، كل ما تريد معرفته عن شهر ذي القعدة

المزيد
الجريدة الرسمية