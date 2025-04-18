نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش

توجت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر ببطولة الجونة الدولية للإسكواش في نسختها الثالثة عشرة اليوم الجمعة وللمرة الثالثة على التوالي.

نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة بالم هيلز تفوقت على اللاعبة الشابة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، في لقاء مصري خالص بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط جاءت كالتالي: 11ـ9 و11ـ7 و11ـ6 و11ـ7.

وفي نهائي الرجال، يتواجه مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، مع علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، في مواجهة نارية يُعيد فيها اللاعبان التنافس القوي الذي جمعهما مؤخرًا في بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش 2024.

تُتوقع المباراة أن تكون على أعلى مستوى من المهارة، حيث يسعى كل منهما للحصول على اللقب وكتابة فصل جديد في مسيرته الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.