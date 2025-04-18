شيكابالا ينعي سليمان عيد بكلمات مؤثرة

نعى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير سليمان عيد، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة فنية امتدت لعقود، أثرى خلالها الساحة الفنية بأعمال رسمت البسمة على وجوه الملايين.

ونشر شيكابالا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورة لسليمان عيد بعلم الزمالك وكتب:" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا اليوم، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، وقلوبًا أحبته بصدق.

وأضاف" أدعو له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الفنان سليمان عيد

الفنان سليمان عيد بدأ مشواره الفني في تسعينيات القرن الماضي، وشارك في عدد كبير من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، تميز فيها بخفة دمه وحضوره المتفرد، وعلى الرغم من أن أغلب أدواره جاءت في إطار كوميدي، إلا أنه استطاع أن يقدم خلالها شخصيات متنوعة، وأثبت قدرته على أداء الأدوار الجادة.

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