الجمعة 18 أبريل 2025
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رياضة

كرة اليد، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

كرة اليد، توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ستيفن مادسن، بلقب بطولة كأس مصر لكرة اليد للموسم الحالي 2024-2025.

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة (21-18).

وكان الشوط الأول من نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة (11-10).

ووصل الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على البنك الأهلي في الدور قبل النهائي، فيما وصل الزمالك على حساب فريق طلائع الجيش.

ويسبق المباراة، لقاء يجمع بين فريقي البنك الأهلي وطلائع الجيش على المركز الثالث، وينطلق في الرابعة عصرا.

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