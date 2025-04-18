الرياضة تُحيل أحد معاونيها إلى التحقيق على خلفية تراشق بالألفاظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا تعلن من خلاله إحالة أحد معاونيها إلى التحقيق على خلفية تراشق بالألفاظ تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزارة الشباب والرياضة في بيانها:" حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على ترسيخ قيم الانضباط المؤسسي والسلوك المهني، فقد قررت إحالة أحد معاونيها إلى التحقيق، وذلك على خلفية ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشور يتضمن تراشقًا بالألفاظ بينه وبين أحد الأشخاص.

وأكدت الوزارة أن ما صدر من معاونها هو سلوك فردي لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن قيم الوزارة أو توجهاتها، وأنها ترفض تمامًا الزج باسمها في أي خلافات أو تصرفات شخصية تصدر عن العاملين فيها خارج إطار العمل الرسمي.

كما شددت الوزارة على أنها تتعامل بجدية مع مثل هذه الحالات، بما يضمن الحفاظ على هيبة المؤسسة وثقة المواطنين فيها.

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