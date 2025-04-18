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رياضة

بيراميدز يستعيد هذا الثلاثي أمام أورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

يستعيد فريق بيراميدز خدمات ثلاثي الفريق خلال مواجهة أورلاندو غدا السبت بدوري أبطال أفريقيا والذي فقد الفريق جهودهم خلال مبارياته الأخيرة.

مباراة أورلاندو ضد بيراميدز

ويستعيد بيراميدز الثلاثي رمضان صبحي وبلاتي توريه وعلي جبر. 

 وغاب رمضان صبحي وبلاتي توريه عن مواجهتي الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والأهلي بالدوري المصري 

كما يستعيد المدافع علي جبر الذي غاب عن صفوف الفريق أمام الأهلي بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز 

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء غد السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة بيراميدز في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء  - أسامة جلال  

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

تفاصيل الاجتماع الفني

وعقد اليوم الجمعة بملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج الاجتماع الفني لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ونادي بيراميدز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز الزي البديل الأبيض الكامل خلال مواجهة أورلاندو، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي أورلاندو زيه الأساسي الأسود الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأزرق الكامل.

وتم التشديد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب سوكر سيتي قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف، مع تسليم التشكيلات للمراقب بمجرد الوصول إلى الملعب.

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