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رياضة

عمر طارق السعيد نجم منتخب السلة يجري عملية جراحية ناجحة

عمر طارق السعيد نجم
عمر طارق السعيد نجم منتخب السلة يجري عملية جراحية ناجحة

أجرى عمر طارق السعيد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة السلة، عملية جراحية ناجحة في اليد تحت إشراف دكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بالقصر العيني، في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد إصابته في كسر وخلع بالابهام.

وأكد دكتور أشرف محرم، ان اللاعب أجرى عملية جراحية بنجاح، ويستمر اللاعب في الجبس لمدة شهر ويعود إلى تدريبات دون التحام بعد 6 أسابيع.

وأضاف دكتور أشرف محرم، أن نجم منتخب السلة يتمكن من التدريبات بشكل طبيعي بعد شهرين، مؤكدا أن اللاعب يستطيع أن يشارك مع المنتخب الوطني لكرة السلة في بطولة الأفروباسكت المقرر إقامتها في أنجولا خلال شهر أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، أعرب عن أمنياته للشفاء العاجل للاعب عمر طارق لاعب منتخبنا الوطني للرجال والنادي الأهلي متنميًا بعودته للعب سالمًا والانضمام للمنتخب في بطولة الافروباسكت.

وتأهل المنتخب المصري لكرة السلة رجال إلى بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في أنجولا خلال شهر أغسطس المقبل، رغم خسارته أمام منتخب مدغشقر بنتيجة 82-80، في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة للبطولة.

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