مصطفي عسل يتوج ببطولة مصر الدولية للإسكواش

توج مصطفى عسل لاعب منتخب مصر ببطولة الجونة الدولية للإسكواش بعد فوزه على علي فرج في المباراة النهائية.

وحسم مصطفى عسل لاعب بالم هيلز البطولة لصالحه، بعد فوزه على علي فرج بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين جاءت كالتالي..

11-6، 11-7، 9-11، 11ـ9، 11-5.

ومن جهته أعرب عمرو منسي المدير التنفيذي لبطولة الجونة الدولية للإسكواش، عن سعادته البالغة بالنجاح التنظيمي لـ بطولة الجونة للاسكواش هذا العام، كما أعرب عن سعادته الكبيرة بسيطرة اللاعبين المصريين على لقب البطولة.

وأشار إلى أن الدعم الجماهيري الكبير للاعبي مصر في بطولة الجونة هو القاسم المشترك في سيطرة اللاعبين المصريين على لقب البطولة في السنوات الماضية.

وأضاف عمرو منسي لـ “فيتو”، أنه يتمنى استقطاب ألعاب مثل البادل الفروسية إلي الجونة وتنظيم بطولات دولية لها في الجونة على غرار الاسكواش.

وأختتم منسي تصريحاته بأنه يشعر بأن الدعاية الخاصة ببطولة الجونة للإسكواش هذا العام لم تكن على المستوى الذي يتمناه، وأنه سيعمل على زيادة الدعاية الإعلانية والتسويق الخاص بالبطولة بشكل أفضل بدءا من النسخة القادمة.

نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة للإسكواش

توجت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر ببطولة الجونة الدولية للإسكواش في نسختها الثالثة عشرة اليوم الجمعة وللمرة الثالثة على التوالي.

نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة بالم هيلز تفوقت على اللاعبة الشابة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، في لقاء مصري خالص بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط جاءت كالتالي: 11ـ9 و11ـ7 و11ـ6 و11ـ7.

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