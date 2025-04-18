أهلي جدة يفوز على الفيحاء بخماسية في الدوري السعودي

الدوري السعودي، فاز فريق أهلي جدة على نظيره الفيحاء، بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي.

وسجل ثلاثية فريق أهلي جدة كل من؛ روجير إيبانيز “ هدفين ” في الدقيقتين 17 و37 و إيفان توني “ هدفين ” في الدقيقتين 3+45 و68، ورياض محرز في الدقيقة 82.

تشكيل أهلي جدة أمام الفيحاء

وكشف الجهاز الفني لفريق أهلي جدة عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الفيحاء والذي جاء كالتالي:

وبهذه النتيجة يحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 55 نقطة، في المقابل، يحتل فريق الفيحاء المركز الـ14 برصيد 29 نقطة.

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