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رياضة

موعد مباراة أهلي جدة والفيحاء بالدوري السعودي

أهلي جدة،فيتو
أهلي جدة،فيتو

الدوري السعودي، يستقبل فريق أهلي جدة نظيره الفيحاء، مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي.

ويأمل فريق أهلي جدة في الاستمرار بالتواجد في المربع الذهبي، حيث يطمح للفوز اليوم والابتعاد عن منافسه على المركز الرابع فريق القادسية والذي يتساوى معه في نفس العدد من النقاط.

ويحتل أهلي جدة  المركز الرابع برصيد 52 نقطة، متساويا مع القادسية الخامس، لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

في المقابل، يحتل فريق الفيحاء المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الهروب من دائرة الهبوط.

موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء في الدوري السعودي


وستنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 6:20 بتوقيت القاهرة، 7:20 بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة الأهلي والفيحاء اليوم مباشر اليوم، عبر شبكة قنوات SSC السعودية وبالتحديد عن طريق قناة SSC SPORT Extra1.


ويعلق على مباراة الأهلي والفيحاء اليوم عبدالله الحربي على قناة SSC SPORT EXTRA1.

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