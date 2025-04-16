مقابل 100 مليون إسترليني، النصر السعودي يسعى لضم نجم تشيلسي

يستهدف نادي النصر السعودي، في إبرام صفقة كبرى من صفوف تشيلسي الإنجليزي، لتدعيم فريقه في الموسم المقبل.

النصر السعودي يستهدف ضم كايسيدو

وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو لاعب وسط يعد هدفا تعاقديا لفريق النصر السعودي، حيث يراه خيارا مناسبا لخط الوسط خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن هذه الصفقة لو تمت قد تكلف خزائن العالمي نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن النصر الذي جلب الكولومبي جون دوران من أستون فيلا مقابل 71 مليون جنيه إسترليني في الشتاء الماضي، قد يبرم صفقة جديدة من البريميرليج في الميركاتو الصيفي المقبل.

ورغم أن عقد كايسيدو مع النادي اللندني لا يزال ساريا لمدة 6 سنوات أخرى، إلا أن ذلك لا يمنع النصر من التحرك سعيا للتعاقد معه بمقابل مادي ضخم.

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