شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال، في دوري أبطال أوروبا 2025، يقدم لكم موقع فيتو مشاهدة حصرية لجميع مباريات البطولة، مساء اليوم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري الأبطال

إليكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري الأبطال، ينتظر فريق ريال مدريد الإسباني، مواجهة نارية في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، عندما يستضيف نظيره أرسنال الإنجليزي على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

شاهد مباراة ريال مدريد وأرسنال يلا شوت بث مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال يلا شوت، تنطلق مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

بث مباشر لقاء ارسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025

موعد مباراة ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وآرسنال

تذاع مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجير، راوؤل أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جاكوب كيور، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي.

حكام مباراة ريال مدريد ضد أرسنال

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه لإدارة مباراة ريال مدريد وآرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأدار الحكم فرانسوا أربعة مباريات لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث حقق النادي الملكي انتصارين وتعادل واحد وخسارة واحدة كانت ضد ليفربول في الجولة الخامسة من مرحلة دوري المجموعات.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق ريمونتادا أمام أرسنال في مباراة الليلة بعدما خسر الملكي في الذهاب بثلاثية دون رد بملعب الإمارات.

ويلتقي المتأهل من مباراة ريال مدريد وآرسنال مع باريس سان جيرمان، وذلك في مرحلة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه لإدارة مباراة ريال مدريد وآرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأدار الحكم فرانسوا أربعة مباريات لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث حقق النادي الملكي انتصارين وتعادل واحد وخسارة واحدة كانت ضد ليفربول في الجولة الخامسة من مرحلة دوري المجموعات.

ويدخل ريال مدريد مباراة الليلة أمام آرسنال متسلحا بعاملي الأرض والجمهور للثأر من أرسنال بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها في ملعب الإمارات بثلاثية نظيفة ورغبة في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ريال مدريد إلى تحقيق الفوز أمام آرسنال بفارق 4 أهداف على الأقل، للتأهل للمربع الذهبي، أو الانتصار بفارق 3 أهداف، والذهاب لأشواط إضافية أو ضربات جزاء لحسم بطاقة الصعود.

بينما يدخل آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا المباراة، للبحث عن تأكيد تفوقه على ريال مدريد وحسم بطاقة التأهل إلى نص النهائي

وكان ريال مدريد تأهل إلى ربع النهائي من ملعب واندا ميتروبوليتانو علي حساب أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء مباراتي ذهاب وإياب ثمن النهائي بالتعادل الإيجابي 2-2.

فيما تأهل أرسنال إلى دور الثمانية من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا بعد اكتساحه آيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد أرسنال

والتقي ريال مدريد وآرسنال خلال 3 مباريات سابقة، كان التفوق من نصيب الجانرز في مباراتين، ولم يحقق المرينجي أي فوز أمام الفريق الإنجليزي وانتهت المباراة الثالثة بالتعادل.

ويعد ريال مدريد أكثر الأندية تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا فى تاريخها برصيد 15 لقبا، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه فريق ميلان الإيطالي الوصيف برصيد 7 ألقاب، ثم يأتى فى القائمة فريقى ليفربول وبايرن ميونخ في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب لكل منهما، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 5 بطولات.

كان ريال مدريد حصد اللقب للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه، على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة 2-0، فى المباراة التى أقيمت على ملعب ويمبلى في نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية بالعاصمة الإنجليزية لندن، ويأمل تحقيق لقبه رقم 16 في دوري أبطال أوروبا وتعزيز رقمه القياسى كأكثر أندية القارة العجوز تتويجا باللقب، وأكثر أندية العالم حصدًا للبطولات القارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.