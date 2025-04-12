كواليس رفض الليجا طلب ريال مدريد قبل موقعة أرسنال

قررت رابطة الدوري الإسباني، رفض طلب ريال مدريد تعديل موعد مباراة له بالليجا.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، حاول ريال مدريد تقديم موعد مباراته ضد ديبورتيفو ألافيس، المقرر لها، غدا الأحد، لمدة 24 ساعة، في الجولة الـ31 من الليجا.

وجاء طلب الريال بهدف الحصول على ساعات راحة إضافية قبل لقاء الإياب أمام آرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كواليس رفض الليجا طلب ريال مدريد قبل موقعة آرسنال



وقالت الصحيفة: "علم ريال مدريد في 20 مارس الماضي أن مباراته أمام ألافيس ستقام يوم الأحد 13 أبريل في تمام الساعة 16:15 بتوقيت إسبانيا، وبمجرد معرفة هذا الموعد، اتصل النادي الملكي بألافيس لمعرفة إن كان لديهم أي اعتراض على تغيير موعد المواجهة، لكنهم لم يمانعوا في ذلك".

وأضافت: "بعد الحصول على الموافقة من ألافيس، تواصل ريال مدريد مع الليجا لطلب التغيير، وتلقى من الرابطة تعليمات بضرورة تقديم الطلب بشكل رسمي عبر البريد الإلكتروني. وهذا ما قام به النادي بالفعل".

وكتب ريال مدريد في البريد الإلكتروني المرسل إلى رابطة الليجا: "كما تعلم جيدًا، فإن هذه المباراة تقع استراتيجيًا بين مواجهتينا ضد آرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأولى يوم الثلاثاء 8 أبريل في لندن، والثانية يوم الأربعاء 16 أبريل في مدريد".

وأضاف الريال عبر البريد الإلكتروني: "تقديم المباراة ضد ديبورتيفو ألافيس إلى السبت 12 أبريل سيوفر لنا وقتًا أكبر للتحضير بشكل مناسب لتلك المواجهة. نحن مقتنعون بأن طلبنا منطقي تمامًا، ونأمل أن يتم الاستجابة له".

واختتمت الصحيفة: "رابطة الدوري الإسباني تلقت الطلب وردّت عليه بالرفض، مبررةً ذلك بأن الطلب تم تقديمه خارج المهلة المحددة، وأن موعد المباراة ضد ألافيس سيبقى كما هو، وأثار هذا الرفض من قبل رابطة الليجا استياءً داخل أروقة ريال مدريد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.