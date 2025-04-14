الكشف عن طاقم حكام مباراة ريال مدريد وآرسنال بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه لإدارة مباراة ريال مدريد وآرسنال يوم الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأدار الحكم فرانسوا أربعة مباريات لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث حقق النادي الملكي انتصارين وتعادل واحد وخسارة واحدة كانت ضد ليفربول في الجولة الخامسة من مرحلة دوري المجموعات.

موعد مباراة ريال مدريد ضد آرسنال



وتقام مباراة ريال مدريد وآرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعرض نادي ريال مدريد الإسباني لخسارة قاسية أمام نظيره آرسنال الإنجليزي، بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب الإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من مباراة ريال مدريد ضد آرسنال مع المتأهل من مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا في نصف النهائي.

وكانت 8 أندية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، آرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

وتقام الثلاثاء والأربعاء المقبلين مباريات الإياب في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

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