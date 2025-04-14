الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكشف عن طاقم حكام مباراة ريال مدريد وآرسنال بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه لإدارة مباراة ريال مدريد وآرسنال يوم الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأدار الحكم فرانسوا أربعة مباريات لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث حقق النادي الملكي انتصارين وتعادل واحد وخسارة واحدة كانت ضد ليفربول في الجولة الخامسة من مرحلة دوري المجموعات.

موعد مباراة ريال مدريد ضد آرسنال 


وتقام مباراة ريال مدريد وآرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

وتعرض نادي ريال مدريد الإسباني لخسارة قاسية أمام نظيره آرسنال الإنجليزي، بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب الإمارات.

 

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من مباراة ريال مدريد ضد آرسنال مع المتأهل من مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا في نصف النهائي.

 

وكانت 8 أندية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، آرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

 

وتقام الثلاثاء والأربعاء المقبلين مباريات الإياب في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ربع نهائي دوري ابطال اوروبا ريال مدريد ضد أرسنال ريال مدريد وآرسنال ريال مدريد

مواد متعلقة

أسطورة مانشستر يونايتد: ضع محمد صلاح في آرسنال وسيفوز بالدوري الإنجليزي

انطلاق فعاليات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للإسكواش

تشيلسي يتأخر أمام إيبسوتش تاون بهدفين في الشوط الأول

بث مباشر لقرعة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا

بعد أخطائه المتكررة، مدرب مانشستر يونايتد يصدم الكاميروني أونانا

محمد صلاح ينتظر رقما قياسيا جديدا مع ليفربول أمام وست هام
ads

الأكثر قراءة

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب فى مصر وهذا العيار يسجل 1980 جنيها

خطأ جسيم لم يحدث منذ 60 عامًا، خبير يكشف سر غرق الأراضي الزراعية بضفتي النيل

هل أخطر شيكابالا الزمالك بالاعتزال أو الرحيل إلى ليبيا؟ مصدر بالنادي يرد

بعد موجة تذبذب، سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم الإثنين

ماذا طلب رئيس النواب من الحكومة أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة 2023 - 2024؟

الكرة الطائرة، مريم مصطفى ترحل عن صفوف الزمالك

القمة سماوية، ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري بعد الجولة الثانية

سعر الذهب يشتعل بالبورصة المصرية، زيادة 100 جنيه خلال ساعتين

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم اليوم الأحد 13-4-2025

طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17.3 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

موسم الحج 2025، تعرف على كيفية الطواف حول الكعبة وعدد مراته

المزيد
الجريدة الرسمية