آخر استعدادات آرسنال لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا (صور)

دوري أبطال أوروبا، اختتم فريق أرسنال تدريباته استعدادًا لمواجهة ريال مدريد غدا الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر الملكي في الذهاب بثلاثية دون رد.

ونشر الموقع الرسمي لفريق أرسنال التدريبات النهائية قبل مواجهة الريال.



موعد مباراة ريال مدريد وآرسنال

تقام مباراة الريال ضد آرسنال في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأربعاء الموافق 16 أبريل، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1.

ويبحث ريال مدريد عن تحقيق "ريمونتادا" تاريخية أمام آرسنال، بعد أن خسر في الذهاب بثلاثية دون رد التي تلقاها في ملعب الإمارات، إذ يرغب الفريق الملكي في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومواصلة المشوار نحو الحفاظ على اللقب.

ويحتاج الريال حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة القارية، إلى الفوز أمام أرسنال بفارق 4 أهداف على الأقل، للتأهل للمربع الذهبي، أو الانتصار بفارق 3 أهداف، والذهاب لأشواط إضافية لحسم بطاقة الصعود.



الأندية الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا

ويتربع ريال مدريد على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا فى تاريخها برصيد 15 لقبا، متفوقًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق ميلان الإيطالي الوصيف برصيد 7 ألقاب، ثم يليه فى القائمة فريقا ليفربول وبايرن ميونخ في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب لكل منهما، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 5 بطولات.

كان ريال مدريد قد حصد اللقب للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه، على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة 2-0، فى المباراة التى أقيمت على ملعب ويمبلى في نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية بالعاصمة الإنجليزية لندن، ويأمل تحقيق لقبه رقم 16 في دوري أبطال أوروبا وتعزيز رقمه القياسى كأكثر أندية القارة العجوز تتويجا باللقب، وأكثر أندية العالم حصدًا للبطولات القارية.

وحصد ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ربع النهائي من ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل جاره اللدود أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء مباراتي ذهاب وإياب ثمن النهائي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتأهل أرسنال إلى دور الثمانية من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا بعد اكتساحه آيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

حكام قمة ريال مدريد وآرسنال

وأعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" عن الحكم الذى سيدير المواجهة الحاسمة بين فريقى ريال مدريد الإسباني وضيفه أرسنال الإنجليزي، حيث تم تعيين الحكم الدولى الفرنسى فرانسوا ليتكسير لإدارة مباراة الريال ضد آرسنال، ويساعده كل من سيريل موجنييه ومهدي رحموني كحكمين مساعدين، في حين ستكون ستيفاني فرابار هي الحكم الرابع.

أما مسؤولية تقنية الفيديو (VAR) فستكون من نصيب كل من جيروم بريزارد وباستيان ديشيبي.

وأدار الحكم فرانسوا ليتكسييه أربع مباريات لفريق ريال مدريد، جميعها في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق خلالها الفريق انتصارين وتعادل واحد وخسارة واحدة.

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