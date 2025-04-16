90 دقيقة في البرنابيو طويلة جدًّا، هكذا توعد ريال مدريد منافسه آرسنال

توعد فريق ريال مدريد فريق آرسنال في رسالة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك قبل ساعات من مواجهة في ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم الأربعاء.

ونشر الريال فيديو يطرح خلاله سؤال إلى "شات GPT"، جاء فيه: "أهلا، هل يمكنك ترجمة هذه العبارة إلى أكبر عدد ممكن من اللغات؟"، وأتبعها بكلمات إسبانية.

وجاءت الإجابة وافية بمختلف اللغات، ومنها العربية، لتظهر عبارة "90 دقيقة في البرنابيو طويلة جدا"، في إشارة للمعاناة التي تنتظر الفريق اللندني في معقل حامل اللقب.

وكان البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، قد كتب رسالة مقتضبة بالأمس عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، جاء فيها: "غدا.. التاسعة مساءًا"، في إشارة لموعد المباراة المرتقبة



ويسعي ريال مدريد إلي تحقيق ريمونتادا أمام آرسنال في مباراة الليلة بعدما خسر الملكي في الذهاب بثلاثية دون رد بملعب الإمارات.

موعد مباراة ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأرسنال



تذاع مباراة ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

حكام مباراة ريال مدريد ضد أرسنال

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه لإدارة مباراة ريال مدريد وآرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأدار الحكم فرانسوا أربعة مباريات لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث حقق النادي الملكي انتصارين وتعادل واحد وخسارة واحدة كانت ضد ليفربول في الجولة الخامسة من مرحلة دوري المجموعات.

ويدخل أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا المباراة، للبحث عن تأكيد تفوقه على ريال مدريد وحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي إذ يحتاج الي عدم الخسارة بأكثر من هدفين للتأهل للدور المقبل أو تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة .

فيما يحتاج ريال مدريد إلى تحقيق الفوز أمام أرسنال بفارق 4 أهداف على الأقل، للتأهل للمربع الذهبي، أو الانتصار بفارق 3 أهداف، والذهاب لأشواط إضافية أو ضربات جزاء لحسم بطاقة الصعود.

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