مبابي وساكا يتصدران التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأرسنال

دوري أبطال أوروبا، يلتقي ريال مدريد نظيره أرسنال، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أرسنال تفوق على ريال مدريد في موقعة الذهاب على ملعب "الإمارات" بثلاثية نظيفة، ليضع قدما في الدور نصف النهائي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أرسنال، كالآتي:



تشكيل ريال مدريد أمام أرسنال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فران جارسيا - راؤول أسينسيو - روديجر - لوكاس فاسكيز.

الوسط: فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جويس.

تشكيل أرسنال ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: تيمبر - ساليبا - كيفيور - لويس سكيلي.

الوسط: أوديجارد - توماس بارتي - ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا - ميكيل ميرينو - جابرييل مارتينيلي.

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