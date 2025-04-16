الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

الأطباء والاقتراح السخيف!

ليس هناك وصف لاقتراح منع الأطباء من السفر للخارج بضعة سنوات للحد من هجرتهم للعمل في الخارج إلا أنه إقتراح سخيف.. فهو إذا كان اقتراحا غير دستوري فهو لا يقدم علاجا حقيقيا وجادا لمشكلة هجرة كل مقدمى الخدمة الطبية وليس الأطباء وحدهم خارج البلاد.. فبدلا من علاج الأسباب التى تدفعهم للهروب من العمل في بلدهم يدعو البعض لمنعهم من السفر للخارج، رغم أن ذلك يعد خرقا فاضحا للدستور!

 
إن علاج مشكلة هجرة الأطباء للعمل في الخارج لا يكون بمنعهم من السفر للخارج لخمسة سنوات كما تفتق ذهن البعض، أو بإلغاء التعليم الجامعى المجاني كما ذهب البعض الآخر، وإنما يكون بعلاج الأسباب الطاردة لهم والتى تتمثل في الظروف غير المواتية والمشجعة لهم على العمل فى مصر..

 حيث لا يتقاضون أجورا ورواتب تناسب ما يقدمونه من جهد وما يقومون به من عمل سواء في المستشفيات العامة أو الخاصةَ، ويتعرضون لتجاورات بعض أهالى المرضى والتى وصلت إلى حد الإعتداء بدنيا عليهم.. 

دعنا من كبار الأطباء الذين يغالون في قيمة الكشف على المرضى الآن ولننظر لصغار الأطباء الذين لا يملكون عيادات خاصة. هؤلاء يمكن وصفهم بأنهم محدودى الدخل فعلا مثلهم كمثل الصحفيين والمحامين والمهندسين وغيرهم..
 

ولذلك إذا كنّا نرغب في إيقاف ظاهرة هجرة الأطباء التى باتت ظاهرة مؤرقة بالفعل وتهدد تقديم الخدمة الطبية للمرضى فعلينا أن نزيد من دخولهم وأن نوفر الحماية لهم ونوفر مناخا مناسبا ومشجعا لهم للقيام بعملهم وأداء واجبهم تجاه المرضى.

 

الأموال الساخنة مرة أخرى

علام الغيوب


أقول ذلك عن تجربة مباشرة خلال شهر قضيته في المستشفى بعد إجراء جراحة كبيرة منذ بضعة سنوات، وخلال ترددى المستمر على الأطباء الذين اقتربت كثيرا من البعض منهم هم وفرق التمريض والتى رصدت خلالها تزايدا للهجرة الأطباء والممرضين لدرجة أنهم إنتظموا في دراسة اللغة الألمانية ليتمكنوا من العمل في ألمانيا التى تجتذبهم هى وبعض الدول الاوربية الأخري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمة الطبية الأطباء هجرة الاطباء التمريض أجور الأطباء أجور شباب الأطباء في مصر الأطقم الطبية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب تقديم الخدمة الطبية فرق التمريض

مواد متعلقة

تخبط!

قبعة ترامب!

البنزين وأسعاره!

مهلة لإنهاء الحرب!

إنها الأموال الساخنة!

ads

الأكثر قراءة

جنون الذهب، ارتفاع تاريخي بزيادة 100 جنيه اليوم الأربعاء

وقع للزمالك وتراجع عن الانضمام، وفاة المهاجم أرون بوبيندزا في الصين

مرتضى منصور يكشف مبادرة أيمن يونس وكواليس اتصاله بوزير الشباب والرياضة

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء

مفاجأة بقائمة بيراميدز في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

"بلبن" المطارد داخل مصر وخارجها، من نجم الشباك إلى متهم بالتسمم

تعرف على رد نادي الزمالك على محضر زيزو

محافظ الجيزة يكشف الأسباب الحقيقية وراء غلق 12 فرع لمحال "بـ لبن"

خدمات

المزيد

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

كم سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء؟

5302 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ترتفع بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط بالمدن الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، السمات الأخلاقية للنبي يحيى (فيديو)

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بتولي مسئولية كبيرة

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية