كشف رئيس اتحاد البنوك عن خروج نحو ثلاثة مليارات دولار من الأموال الساخنة خارج البلاد عندما أعلن ترامب عن قراراته الجمركية، لكنه كشف أيضا عن عودة نحو 80 في المائة منها بعد أن تراجع ترامب عن قراراته وأجل تنفيذها ثلاثة أشهر.. وهذا يدعونا للحديث مجددا عن الأموال الساخنة التى نبهنا في حينه ومبكرا هنا لخروجها من أسواقنا وهو ما ترتب عليه هبوطا في قيمة الجنيه إستعاد بعضا من هذه القيمة بعد تأجيل ترامب قراراته الجمركية.



ولحسن الحظ أننا رغم عودتنا للاعتماد على الأموال الساخنة مرة أخرى لسد الفجوة الدولارية فإن هذا الإعتماد لم يكن كبيرا كما كان الحال قبل ثلاثة سنوات مضت، عندما خرجت من أسواقنا دفعة واحدة وفي ذات الوقت نحو عشرين مليار دولار، بعد رفع الفيدرالى الأمريكي أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم!



لكن رغم ذلك فإن ذلك ينبهنا مجددا إلى أن الاعتماد على الأموال الساخنة خطر حتى ولو كان إعتمادا محدودا.. وعلينا أن نبحث عن وسائل أخرى لسد الفجوة الدولاريةَ المزمنة لدينا.. وهنا نؤكد مجددا أنه رغم زيادة مواردنا من النقد الأجنبي لزيادة تحويلات العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة فإن هذه الزيادة لا تكفى لسد كل الفجوة الدولارية..

ولذلك علينا تخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبي، وسبيلنا في ذلك هو ترشيد وارداتنا من الخارج.. إننا نحتاج للإستغناء عن بعض ما نستورده من الخارج، ونكتفى باستيراد ما هو ضرورى من غذاء ودواء ومستلزمات إنتاج فقط.



وبهذا سنحمي أنفسنا من خطر الأموال الساخنة الذي سبق أن تعرضنا له من قبل بشكل فادح عام 2022، وتعرضنا له بشكل محدود قبل أيام مضت، خاصة وأن ترامب لم يقم بإلغاء قراراته الجمركية وإنما قام بتأجيل تنفيذها لنحو ثلاثة أشهر، لنحمى الجنيه من إنخفاض جديد يدفع ثمنه دوما المستهلكون من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.

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