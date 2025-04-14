كل اتباع الأديان السماوية يؤمنون بأن الله عز وجل هو وحده علام الغيوب، وما يحمله الغد القريب والبعيد لنا جميعا، ولكنهم مع ذلك لا يكفون عن استشراف المستقبل وما يحمله لهم.. البعض منهم يلجأ إلى المنجمين والدجالين ليتنبئوا لهم بما يخفيه الغد لهم، والبعض الآخر يستعين بالباحثين والدارسين والخبراء لتوقع ما يحمله الغد لهم ولنا.



ولم يحدث ذلك بين الناس العاديين فقط وإنما بين المسئولين والحكام أيضا.. وهناك العديد من الحكاوي التى يتداولها الناس عن مسئولين وحكام استعانوا بالمنجمين لاستشراف المستقبل وما يحمله الغد لهم ولبلادهم..

وبالمقابل هناك مسئولون استعانوا بالخبراء والمتخصصين والباحثين لقراءة المستقبل لهم وما ينتظرهم والبلاد من أحداث وتطورات حتى يكونوا مستعدين ومتأهبين للتعامل الجيد معها واستيعاب تداعياتها أو التخفيف من هذه التداعيات..

أى أنهم يستشرفون المستقبل بالبحث والدراسة والتحليل وجمع المعلومات من خلال مراكز أبحاث متخصصة. وقدرتهما كثير من الدول بإقامة مراكز الأبحاث التى مهمتها استشراف المستقبل أو لمعرفة ما يحمله الغد للعالم ولشعوبها.. ومن خلال هذه المراكز لم يعد المسئولون حيارى عاجزون عن استشراف المستقبل وما يحمله الغد من تطورات سارة أو غير سارة لبلادهم، وصار في مقدورهم أن يضعوا رؤية لهذا الغد.



نعم إن العالم يمر بمرحلة طارئة تتضمن الكثير من التطورات والتغيرات وهناك قرارات تتخذ من قبل الدولة العظمى في العالم يتم التراجع عنها أو تأجيل تنفيذها بعد ساعات من صدورها وإعلانها، وهناك تخبط شديد في دوائر صنع القرار بها.. ولكن ذلك لم يمنع مراكز الأبحاث من القيام بعملها لاستشراف المستقبل ومعرفة ما يحمله الغد للعالم ودوله المختلفة..

بل لعله زاد من نشاط مراكز الأبحاث هذه وضاعف من جهودها لكى تنير السبيل أمام المسئولين وتقدم لهم الخرائط التى يسيرون عليها..

والمفترض أننا في مصر لسنا استثناء من ذلك، وإنما يتعين علينا أن نعمل مثل معظم بلاد العالم حتى لا يشكو مسئول لدينا من أن أحدا لا يعلم ما يحمله الغد لنا، ونحن والحمد لله لدينا العديد من مراكز الأبحاث المعتبرة فضلا عن مركز دعم واتخاذ القرار.

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