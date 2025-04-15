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خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب منفتح على التوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية والكرة في ملعب الصين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على التوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين والكرة حاليا في ملعبها.

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أعاد لبلادنا قوتها الصناعية العظمى.

واستكمل البيت الأبيض أن  الرئيس ترامب أكد أنه يريد الحوار مع إيران مع عدم السماح لها بحيازة سلاح نووي، وأن حملة الضغوط القصوى على طهران مستمرة".

 

محادثات الولايات المتحدة وإيران

وتابع البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أجرى اتصالا مع سلطان عمان وشكره على استضافة أول اجتماع مباشر مع طهران"، لافتا إلي أن الزعيمين ناقشا العمليات الأمريكية المستمرة ضد الحوثيين، وأن هناك جولة ثانية من المحادثات مع إيران السبت المقبل.

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الرسوم الجمركية الصين ترامب إيران طهران الصين والولايات المتحدة الحرب التجارية

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