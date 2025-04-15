قائد ميليشا الدعم السريع يوجه طلبا لـ ترامب

أعلن قائد ميليشا الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، تشكيل ما أسماها "حكومة السلام والوحدة"، تزامنا مع دخول الحرب في السودان اليوم الثلاثاء عامها الثالث وسط استمرار العمليات العسكرية.

ورأى حميدتي الثلاثاء أن تشكيل الحكومة جاء لتمثيل "الوجه الحقيقي" للبلاد، وفق تعبيره.

لعب دور محوري لإنهاء الحرب

وبحسب شبكة «العربية»، طالب حميدتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب دور محوري لإنهاء الحرب، لافتا إلى أنه يؤمن بحكم الأقاليم عبر نظام فيدرالي، زاعما أن الحكومة الجديدة "ستمثل ميثاقا سياسيا ودستورا انتقاليا تاريخيا لسودان جديد"، بحسب كلامه.

بالمقابل، علّق وزير الخارجية السوداني علي يوسف، أنه لا يمكن تشكيل حكومة مدنية في السودان قبل هزيمة ميليلشا الدعم السريع.

وقال في تصريحات لـ «العربية»، إن 3 أو 4 دول فقط ستعترف بالحكومة التي أعلنت عنها الدعم السريع لا أكثر.

اندلاع الحرب في السودان

يشار إلى أن هذا الإعلان أتى على وقع تطورات ميدانية كثيرة وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية. إذ أكد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أن 98% من العاصمة بات خاليا من ميليشا الدعم السريع.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وميليشا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في 15 أبريل 2023.

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