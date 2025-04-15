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دوري المحترفين، نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم بالجولة الـ 30

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين،انتهى منذ قليل الشوط الأول من مباريات اليوم الثلاثاء، والتي تقام ضمن منافسات  الجولة الـ30 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين.

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في الجولة الـ30 من دوري المحترفين

المنصورة ضد المقاولون العرب 0ـ1 

ابوقير ضد الداخلية 1ـ0

طنطا ضد وي 1ـ1

كهرباء الإسماعيلية ضد الترسانة 1ـ1

وادي دجلة  ضد بترول أسيوط 1ـ0 

 

نتائج مباريات أمس في الجولة الـ 30 من دوري المحترفين

وأقيمت أمس 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري المحترفين والتي جاء نتائجهم كالتالي: 

أسوان ضد منتخب السويس 1-0.

لافيينا ضد سبورتنج 0-0.

بروكسي ضد ديروط 0-0.

راية ضد بلدية المحلة 0-1. 

السكة الحديد ضد القناة 2-1

 

نتائج مباريات الجولة الـ29 من دوري المحترفين

القناة ضد أبوقير للأسمدة - 1-1 

أسوان ضد المقاولون - 2-2

كهرباء الإسماعيلية ضد بروكسي - 1-0 

بلدية المحلة ضد المنصورة - 2-0 

وادي دجلة ضد وي 3ـ0 

ديروط ضد منتخب السويس  2-1

الداخلية ضد لافيينا  0-1

سبورتنج ضد طنطا 0-0

بترول أسيوط ضد راية 1-1

السكة الحديد ضد الترسانة  0-0

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري القسم الثاني دوري المحترفين المقاولون العرب الداخلية طنطا الترسانة وادي دجلة

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