نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ 29 من دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل 4 مباريات من لقاءات اليوم الخميس، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ29 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين.

نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ29 من دوري المحترفين

القناة ضد أبوقير للأسمدة - 1-1

أسوان ضد المقاولون - 2-2

كهرباء الإسماعيلية ضد بروكسي - 1-0

بلدية المحلة ضد المنصورة - 2-0

وي ضد وادي دجلة - 6 مساء

نتائج مباريات الأربعاء في الجولة الـ29 من دوري المحترفين

ديروط ضد منتخب السويس 2-1

الداخلية ضد لافيينا 0-1

سبورتنج ضد طنطا 0-0

بترول أسيوط ضد راية 1-1

السكة الحديد ضد الترسانة 0-0

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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