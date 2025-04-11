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رياضة

دجلة يحافظ على تصدره قمة جدول دوري المحترفين بعد الجولة 29

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، يتصدر فريق وادي دجلة، جدول ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين بعد خوض 29 جولة من عمر المسابقة. 

ويحتل فريق وادي دجلة صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة، بينما يأتي خلفه في المركز الثاني المقاولون العرب بـ 57 نقطة. 

 

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد مرور 29 جولة 

1- وادي دجلة 63 نقطة

2- المقاولون العرب 57 نقطة

3- أبوقير للأسمدة 54 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية 49 نقطة
5- أسوان 48 نقطة

6- وي 44 نقطة

7- السكة الحديد 42 نقطة

8- القناة 41 نقطة

9- الترسانة 39 نقطة

10- بروكسي 38 نقطة

11- بلدية المحلة 36 نقطة

12- بترول أسيوط 36 نقطة

13- الداخلية 33 نقطة

14- طنطا 30 نقطة

15- المنصورة 30 نقطة

16- راية 28 نقطة

17- لافيينا 25 نقطة

18- منتخب السويس 25 نقطة

19- ديروط 24 نقطة

20- سبورتنج 22 نقطة

 

نتائج مباريات الجولة الـ29 من دوري المحترفين

القناة ضد أبوقير للأسمدة - 1-1 

أسوان ضد المقاولون - 2-2

كهرباء الإسماعيلية ضد بروكسي - 1-0 

بلدية المحلة ضد المنصورة - 2-0 

وادي دجلة ضد وي 3ـ0 

ديروط ضد منتخب السويس  2-1

الداخلية ضد لافيينا  0-1

سبورتنج ضد طنطا 0-0

بترول أسيوط ضد راية 1-1

السكة الحديد ضد الترسانة  0-0

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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