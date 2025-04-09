الأربعاء 09 أبريل 2025
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رياضة

الترسانة والسكة الحديد يتعادلان سلبيا في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تعادل فريق الترسانة مع نظيره السكة الحديد سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الـ29 لمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والمعروفة بـ “دوري المحترفين”.

نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ29 من دوري المحترفين

ديروط ضد منتخب السويس  2-1

الداخلية ضد لافيينا  0-1

سبورتنج ضد طنطا 0-0

بترول أسيوط ضد راية 1-1 

السكة الحديد ضد الترسانة  0-0

دوري المحترفين، وكانت منافسات الجولة الـ 28 لمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والمعروف بـ “دوري المحترفين” اختتمت يوم السبت الماضي بإقامة 3 مواجهات.

 

نتائج مباريات الجولة الـ28 من دوري المحترفين

 

بلدية المحلة ضد أسوان 0-0 

المنصورة ضد بترول أسيوط 1-0

القناة ضد لافيينا 2-0

راية ضد وي  1ـ1

ديروط ضد المقاولون العرب 1ـ1 

أبوقير ضد الترسانة 2ـ0

وادي دجلة ضد سبورتنج 1ـ0

بروكسي ضد منتخب السويس 2-1

الداخلية ضد طنطا  1-4

السكة الحديد ضد كهرباء الإسماعيلية 1-2 

نتائج مباريات في الجولة الـ 27 من دوري المحترفين

القناة × طنطا 0-1 

سبورتنج × راية 0-0 

وي × المنصورة 0-3

السكة الحديد× بروكسي 2-2

المقاولون العرب × منتخب السويس 2-0

كهرباء الإسماعيلية × أبو قير للأسمدة 1-2 

الداخلية × وادي دجلة 1-2

الترسانة × لافيينا 1-0

بلدية المحلة × ديروط 2-1

بترول أسيوط × أسوان 1-2

نتائج مباريات الجولة الـ 26 من دوري المحترفين

الداخلية ضد راية 1-1 

 ديروط ضد بترول أسيوط 0-2    

لافيينا ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2 

المنصورة ضد سبورتنج 1-0 

طنطا ضد الترسانة 1-0 

أسوان ضد وي  1-0

أبو قير ضد السكة الحديد 0-0 

بروكسي ضد المقاولون 0-2  

منتخب السويس ضد بلدية المحلة 0-1 

وادي دجلة ضد القناة 2-1   

نتائج مباريات الجولة الـ 25 من دوري المحترفين 

أبوقير للأسمدة ضد بروكسي 2-0 

الترسانة ضد وادي دجلة 0-1 

المصرية للاتصالات ضد ديروط 2-3

أسوان ضد سبورتنج 1-0 

بلدية المحلة ضد المقاولون 0-1  

بترول أسيوط ضد منتخب السويس 0ـ1

السكة الحديد ضد لافيينا  2ـ2

الداخلية ضد المنصورة 0ـ3

القناة ضد راية 0ـ0

كهرباء الإسماعيلية ضد طنطا 2ـ1

 

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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الترسانة السكة الحديد دوري المحترفين دوري القسم الثاني منتخب السويس

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