الثلاثاء 15 أبريل 2025
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خارج الحدود

روبيو يبحث مع نظيره التركي مخاطر إيران على الأمن الإقليمي

وزيرا الخارجية الأمريكي
وزيرا الخارجية الأمريكي والتركي، فيتو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إن الوزير ماركو روبيو تحدث إلى نظيره التركي هاكان فيدان ليل الثلاثاء بشأن المخاطر التي تشكلها إيران ووكلاؤها على الأمن الإقليمي.

وأضافت في بيان "اتفقا على أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز حلف شمال الأطلسي".

ويأتي اتصال ربيو بنظيره التركي بعد يومين من بدء الجولة الأولى من محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، برعاية سلطنة عُمان، ووصفها البيت الأبيض بأنها "إيجابية وبنّاءة".

عقد الجولة الثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن في روما

ومساء أمس الإثنين قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستعقد في سلطنة عمان يوم 20 أبريل، وذلك وفق نبأ عاجل علي شبكة «العربية».


وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة من المقرر أن تُعقد في العاصمة الإيطالية روما، دون الكشف عن موعد محدد.

وتأتي هذه الجولة في إطار المساعي الدبلوماسية لخفض التوتر بين البلدين ومناقشة ملفات عالقة أبرزها الملف النووي، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعدًا في التوترات الإقليمية والدولية.


شن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الإثنين، إنه قد يلجأ إلى عمل صعب لمنع إيران من السلاح النووي.

وتابع ترامب: "يمكن لإيران أن تكون دولة عظيمة بشرط عدم امتلاك سلاح نووي، ولا أستبعد شن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية".


وأضاف ترامب: إيران قريبة جدًّا من الحصول على سلاح نووي لكن لن أسمح بذلك.. لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي، وعلى إيران التخلص من مفهوم السلاح النووي".

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