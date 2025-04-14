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خارج الحدود

حماس: ندرس بمسؤولية وطنية المقترح الذي تسلمناه من الوسطاء

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قالت حركة حماس، مساء اليوم الإثنين، إنها تدرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلمته من الوسطاء وستقدم ردها في أقرب وقت.

رفع الحصار عن قطاع غزة

وأضافت حماس: "نجدد تأكيد موقفنا الثابت بضرورة أن يحقق أي اتفاق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا للاحتلال.. وموقفنا ثابت بالتوصل لصفقة حقيقية وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة".

مصر تسلمت مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

أفادت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الإثنين، بأن مصر تسلمت مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.

ووفقا لـ مصادر للقاهرة الإخبارية، فأن مصر سلمت حركة حماس المقترح الإسرائيلي وتنتظر ردها في أقرب فرصة.

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