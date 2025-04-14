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خارج الحدود

رغم إعلان إيطاليا استضافتها، إيران تعلن استمرار محادثاتها مع أمريكا في سلطنة عمان

إيران وأمريكا، فيتو
إيران وأمريكا، فيتو

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الإثنين، إن الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستعقد في سلطنة عمان يوم 20 أبريل، وذلك وفق نبأ عاجل علي شبكة «العربية».

 

عقد الجولة الثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن في روما

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة من المقرر أن تُعقد في العاصمة الإيطالية روما، دون الكشف عن موعد محدد.

وتأتي هذه الجولة في إطار المساعي الدبلوماسية لخفض التوتر بين البلدين ومناقشة ملفات عالقة أبرزها الملف النووي، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعدًا في التوترات الإقليمية والدولية.

شن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إنه قد يلجأ إلى عمل صعب لمنع إيران من السلاح النووي.

وتابع ترامب: "يمكن لإيران أن تكون دولة عظيمة بشرط عدم امتلاك سلاح نووي، ولا أستبعد شن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية".

وأضاف ترامب: إيران قريبة جدًّا من الحصول على سلاح نووي لكن لن أسمح بذلك.. لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي، وعلى إيران التخلص من مفهوم السلاح النووي".

مباحثات إيران والولايات المتحدة

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي "تمضي على نحو جيد".

وفي أول تعليق له على المفاوضات التي جرت في مسقط السبت، أضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "أعتقد أنها تمضي على نحو جيد. لا شيء يهم حتى تنتهي (المحادثات)، لذلك لا أحبذ الحديث عنها".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لكنها تمضي على ما يرام، أعتقد أن الأمور مع إيران تسير على نحو جيد للغاية".

وكان البيت الأبيض قال إن المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأجرى معه محادثات "إيجابية وبناءة للغاية".

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