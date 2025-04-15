وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

ترامب يهدد إيران بضربة عسكرية

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، إن إيران قريبة جدًّا من امتلاك سلاح نووي لكنه لن يسمح لها بذلك.

وتابع ترامب في سياق حديثه عن إيران: "لا بد أن تكف عن السعي لامتلاك سلاح نووي" وإلا ستواجه عواقب قاسية قد تشمل توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية.

واعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،أن إيران ممكون أن تكون دولة عظيمة بشرط عدم امتلاك سلاح نووي".

ترامب يتهم إيران بتعمد تأخير الاتفاق النووي

واستطرد، أعتقد أن إيران تؤخر عمدًا التوصل إلى اتفاق نووي مع أمريكا، بعد لقاء مبعوثنا الخاص ستيف ويتكوف في سلطنة عمان السبت بمسؤول إيراني كبير، "أعتقد أنهم يسعون لتضييع الوقت".

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