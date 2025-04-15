الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في المنطقة

وزير الخارجية السعودي،فيتو
وزير الخارجية السعودي،فيتو

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

 

ترامب يهدد إيران بضربة عسكرية

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، إن إيران قريبة جدًّا من امتلاك سلاح نووي لكنه لن يسمح لها بذلك. 

وتابع ترامب في سياق حديثه عن إيران: "لا بد أن تكف عن السعي لامتلاك سلاح نووي" وإلا ستواجه عواقب قاسية قد تشمل توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية.

واعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،أن إيران ممكون أن تكون دولة عظيمة بشرط عدم امتلاك سلاح نووي".

 

ترامب يتهم إيران بتعمد تأخير الاتفاق النووي

واستطرد، أعتقد أن إيران تؤخر عمدًا التوصل إلى اتفاق نووي مع أمريكا، بعد لقاء مبعوثنا الخاص ستيف ويتكوف في سلطنة عمان السبت بمسؤول إيراني كبير، "أعتقد أنهم يسعون لتضييع الوقت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب إيران سلاح نووي دونالد ترامب وزير الخارجية السعودي

مواد متعلقة

رغم إعلان إيطاليا استضافتها، إيران تعلن استمرار محادثاتها مع أمريكا في سلطنة عمان

ترامب يهدد: قد ألجأ إلى عمل صعب لمنع إيران من السلاح النووي

ترامب يعلن عن رسوم جمركية جديدة على الرقائق الإلكترونية

ترامب: المباحثات مع إيران تمضي على نحو جيد
ads

الأكثر قراءة

الأمن يكشف ملابسات فيديو أمين الشرطة المتشبث بسيارة هاربة بالإسماعيلية

هل تستمر شهادات الـ27%؟ رد حاسم من رئيس اتحاد بنوك مصر (فيديو)

شعبة الذهب عن شراء المعدن الأصفر: تريثوا حتى هذا الوقت

الزمالك يحسم الجدل بشأن مفاوضات زيزو ويطالبه بالعودة الفورية للتدريبات

التحقيق في فيديو صادم، سيارة تدهس أمين شرطة بالمرور

هل نشهد قفزات في سعر الدولار؟ رئيس اتحاد بنوك مصر يجيب (فيديو)

محمود الخطيب يشهد على عقد قران ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال (فيديو وصور)

ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع مراتب بالمحلة (صور)

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الإثنين 14- 04- 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

280 جنيها سعر كيلو النحاس الأصفر

المزيد

انفوجراف

مصر تزين قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أحكام السنن الرواتب في المذاهب الأربعة والحكمة منها

عالم أزهري: انتقال اللاعبين ليس خيانة والتشجيع الكروي الأعمى فتنة آخر الزمان

المزيد
الجريدة الرسمية