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رياضة

المقاولون يصطدم بـ المنصورة، اليوم ختام الجولة الـ 30 من دوري المحترفين

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، تختتم اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين بإقامة 5 مباريات. 

 

مواعيد مباريات اليوم في الجولة الـ 30 من دوري المحترفين

المنصورة ضد المقاولون العرب 3:30 عصرًا.

ابوقير ضد الداخلية 3:30 عصرًا.

طنطا ضد وي 3:30 عصرًا.

كهرباء الإسماعيلية ضد الترسانة 3:30 عصرًا. 

وادي دجلة  ضد بترول أسيوط 3:30 عصرًا. 

 

نتائج مباريات أمس في الجولة الـ 30 من دوري المحترفين

وأقيمت أمس 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري المحترفين والتي جاء نتائجهم كالتالي: 

أسوان ضد منتخب السويس 1-0.

لافيينا ضد سبورتنج 0-0.

بروكسي ضد ديروط 0-0.

راية ضد بلدية المحلة 0-1. 

السكة الحديد ضد القناة 2-1

 

نتائج مباريات الجولة الـ29 من دوري المحترفين

القناة ضد أبوقير للأسمدة - 1-1 

أسوان ضد المقاولون - 2-2

كهرباء الإسماعيلية ضد بروكسي - 1-0 

بلدية المحلة ضد المنصورة - 2-0 

وادي دجلة ضد وي 3ـ0 

ديروط ضد منتخب السويس  2-1

الداخلية ضد لافيينا  0-1

سبورتنج ضد طنطا 0-0

بترول أسيوط ضد راية 1-1

السكة الحديد ضد الترسانة  0-0

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني المنصورة المقاولون العرب طنطا الترسانة

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