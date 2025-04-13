الأحد 13 أبريل 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من جيش الاحتلال على تدمير مستشفى المعمداني

مستشفى المعمداني،
مستشفى المعمداني، فيتو

مستشفى المعمداني، زعم جيش الاحتلال أنه هاجم مستشفى المعمداني بمدينة غزة، كونه يضم مقرا لقيادات حماس، وذلك في أول تعليق رسمي إسرائيلي على استهداف المستشفى.

 وادعى الجيش في بيان نشرته هيئة البث العبرية، أن المستشفى كان يستخدم لـ"أغراض إرهابية" من قبل  حماس، في محاولة لتبرير هجماته الإرهابية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بخروج المستشفى المعمداني بمدينة غزة عن الخدمة بعد قصف الاحتلال له، حيث استهدف قسم الطوارئ بالمستشفى.

وأدى القصف إلى اشتعال النيران في مبنى الاستقبال والطوارئ بالمستشفى المعمداني.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة: إن الاحتلال دمر عمدا 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة.

وكانت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مستشفى المعمداني في مدينة غزة بصاروخين، بعد مطالبته من الأهالي بإخلاء المستشفى، وفقا لفضائية “العربية”.

وأكدت أنه تم تدمير مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني في مدينة غزة إثر غارة إسرائيلية، موضحة أن القصف الصهيوني على المستشفى المعمداني استهدف مبنى العمليات الجراحية، ومحطة توليد الأكسجين الطبي المخصصة لمرضى العناية المكثفة، وسط مدينة غزة.

وأضافت أن عشرات المرضى والجرحى بعضهم حالتهم حرجة يرقدون في الشوارع المحيطة بمستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد قصفه من الاحتلال.

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إسرائيل المستشفي المعمداني جيش الإحتلال الإسرائيلي حماس مدينة غزة

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