الأحد 13 أبريل 2025
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خارج الحدود

صاروخ روسي يسقط "إف 16" فوق أوكرانيا

إسقاط الطائرة بصاروخ
إسقاط الطائرة بصاروخ روسي، فيتو

ذكرت الخدمة الأوكرانية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلا عن مصادر حكومية، أن صواريخ روسية أسقطت مقاتلة "إف 16" فوق منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل طيار أوكراني.


ويعني ذلك أن كييف فقدت ثاني طائرة مقاتلة من طراز "إف 16"، بعد الأولى في حادث الصيف الماضي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أمس السبت، مقتل طيار كان يقود مقاتلة غربية من طراز "إف 16"، خلال مهمة قتالية.

وقال زيلينسكي إن "الكابتن بافلو إيفانوف قتل السبت خلال قتال أثناء قيادته طائرة (إف 16)"، معربا عن تعازيه لأسرته.

وأضاف أنه سيتم توضيح ملابسات وفاة الطيار صاحب الـ26 عاما، كما أعلن منحه لقب "بطل أوكرانيا".

ولم تعلن كييف بعد ملابسات ما حدث للمقاتلة.

وبعد حادث الطائرة الأولى، قرر زيلينسكي آنذاك إقالة قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشوك.

وطالبت أوكرانيا مرارا تسليمها طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" خلال صيف 2024، قبل أن تتسلم الطائرات أميركية الصنع من بلجيكا وهولندا والدنمارك والنرويج.

كما حصلت أوكرانيا في وقت لاحق على طائرات "ميراج" الفرنسية.

وتنشر أوكرانيا المحاصرة هذه الطائرات المقاتلة بشكل رئيسي، لصد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة الروسية.

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