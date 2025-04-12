استئصال كلية خنزير من جسد مريضة بعد 4 أشهر من زراعتها

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مستشفى "إن واي يو لانجون" في نيويورك، أعلن عن استئصال كلية خنزير معدلة وراثيًا كانت قد زرعت لدى مريضة أمريكية منذ أكثر من 4 أشهر، بعد أن بدأ جسدها في رفض العضو المزروع.

استئصال كلية خنزير معدلة وراثيًا

وتدعى المريضة توانا لوني، وهي خمسينية من ولاية ألاباما، خضعت لعملية الزرع في نهاية نوفمبر الماضي، لتصبح أول إنسان يحمل كلية خنزير لفترة تجاوزت 130 يومًا.

وقالت لوني في: "للمرة الأولى منذ عام 2016، استطعت الاستمتاع بالحياة مع أحبتي دون أن تتحكم بي جلسات غسيل الكلى".وأضافت: "أنا ممتنّة لهذه الفرصة، رغم أنّ النتيجة لم تكن كما يأمل الجميع".

وتعود خلفية حالة لوني إلى عام 1999، حين تبرعت بإحدى كليتيها لوالدتها، لتُصاب لاحقًا بمضاعفات في الحمل أتلفت كليتها الثانية، ما اضطرها إلى الاعتماد على الغسيل الكلوي لثماني سنوات متواصلة.

وبعد فشل إيجاد متبرع بشري، فتح أمامها باب الزرع من خنزير معدل وراثيا.لكن في مطلع أبريل، بدأت الكلية المزروعة تفقد كفاءتها، ما دفع الفريق الطبي بقيادة الجراح الدكتور روبرت مونتغومري إلى اتخاذ قرار الاستئصال.

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