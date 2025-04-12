السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

استئصال كلية خنزير من جسد مريضة بعد 4 أشهر من زراعتها

صورة تعبيرية لفريق
صورة تعبيرية لفريق طبي، فيتو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مستشفى "إن واي يو لانجون" في نيويورك، أعلن عن  استئصال كلية خنزير معدلة وراثيًا كانت قد زرعت لدى مريضة أمريكية منذ أكثر من 4 أشهر، بعد أن بدأ جسدها في رفض العضو المزروع.

 

 استئصال كلية خنزير معدلة وراثيًا

وتدعى المريضة توانا لوني، وهي خمسينية من ولاية ألاباما، خضعت لعملية الزرع في نهاية نوفمبر الماضي، لتصبح أول إنسان يحمل كلية خنزير لفترة تجاوزت 130 يومًا.

وقالت لوني في: "للمرة الأولى منذ عام 2016، استطعت الاستمتاع بالحياة مع أحبتي دون أن تتحكم بي جلسات غسيل الكلى".وأضافت: "أنا ممتنّة لهذه الفرصة، رغم أنّ النتيجة لم تكن كما يأمل الجميع".

وتعود خلفية حالة لوني إلى عام 1999، حين تبرعت بإحدى كليتيها لوالدتها، لتُصاب لاحقًا بمضاعفات في الحمل أتلفت كليتها الثانية، ما اضطرها إلى الاعتماد على الغسيل الكلوي لثماني سنوات متواصلة.

وبعد فشل إيجاد متبرع بشري، فتح أمامها باب الزرع من خنزير معدل وراثيا.لكن في مطلع أبريل، بدأت الكلية المزروعة تفقد كفاءتها، ما دفع الفريق الطبي بقيادة الجراح الدكتور روبرت مونتغومري إلى اتخاذ قرار الاستئصال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية خنزير نيويورك ألاباما زراعة كلة خنزير

مواد متعلقة

الصين تنجح في زرع كلية خنزير معدلة وراثيًّا في إنسان

تبرعت بواحدة والثانية أتلفها الحمل، تفاصيل ثالث عملية لزراعة كلية خنزير لمريضة

الأكثر قراءة

إجراء جديد من عامل الدليفري ضد هبة قطب في واقعة إتلاف الأوردر

إصابة قوية لأحمد قندوسي في مباراة سيراميكا مع فاركو

هل يتم رفع سعر الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود؟ التموين توضح

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

كبير الأثريين: اللهو الخفي حاول إفساد مشهد التشغيل التجريبي لتطوير الأهرامات

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

شاهد لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

منوعات

المزيد

استئصال كلية خنزير من جسد مريضة بعد 4 أشهر من زراعتها

فتش عن الروتين اليومي، سر إطلالة كيت ميدلتون الساحرة

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

المزيد

خدمات

المزيد

22 جنيها سعر كيلو الأرز

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

أسعار السلندرات سجلت نحو 140 ألف جنيه

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

«يعلم السر وأخفى»، الشعراوي يوضح مظاهر علم الله بالظاهر والباطن (فيديو)

حكمة صيام الستة البيض قبل قضاء أيام رمضان وأحكام خاصة بالمرأة

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته باستقرار مالي ونجاح في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية