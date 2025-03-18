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الصين تنجح في زرع كلية خنزير معدلة وراثيًّا في إنسان

جراحة، فيتو
جراحة، فيتو

نجح أطباء مستشفى شيجينج التابعة لجامعة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في زرع كلية خنزير معدلة وراثيا لمريضة تعاني من مرض يوريمية "البولينا".

الصين تنجح في زرع كلية خنزير معدلة وراثيا في إنسان
 

ويقول دو كيفينج رئيس الفريق الطبي: "يمكن أن تصبح زراعة الأعضاء بين الأنواع وسيلة رئيسية لحل مشكلة نقص الأعضاء وإعطاء أمل جديد للعديد من المرضى".


وزرعت كلية الخنزير المعدلة وراثيا في جسم امرأة تبلغ من العمر 69 عاما تعاني من قصور كلوي في مرحلته النهائية.

 وبعد استعادة تدفق الدم، بدأت الكلية المزروعة بإنتاج البول، وانخفض مستوى الكرياتينين في المصل، الذي يعتبر علامة كيميائية حيوية رئيسية لتقييم وظائف الكلى، إلى وضعه الطبيعي بحلول اليوم الثالث، ما يشير إلى النجاح الأولي للجراحة. 

ووفقا للأطباء قد تواجه المريضة مشكلات مثل الرفض المناعي، واضطرابات التخثر، والالتهابات الناجمة عن مسببات الأمراض.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن حوالي 130 مليون شخص في الصين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.

يذكر أنه حتى الآن، أجريت ما لا يقل عن أربع حالات موثقة لزرع الكلى من الخنزير إلى الإنسان، جميعها في الولايات المتحدة. ويعتبر المريض الذي خضع لعملية زرع كلية خنزير في نوفمبر 2024 هو الأطول عمرا حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن علماء صينيين نجحوا عام 2024 في زرع كلية خنزير معدلة جينيا في قرد مكاك، ولم يرفض جسم القرد عملية الزرع لمدة 184 يوما. ونجحوا في عام 2024 أيضا، في زرع كبد خنزير معدل وراثيا في إنسان ميت دماغيا لمحاكاة علاج مريض يعاني من قصور الكبد.

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