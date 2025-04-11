أخبار مصر اليوم، وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج، الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر، موعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج، وذلك بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة بعد تلقى وزيرة التنمية المحلية مذكرة من اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج في واقعة المشادة التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة اليوم الجمعة خلال افتتاح محافظ سوهاج لمسجد الكوامل.



وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أنه لم يتم مراعاة حرمة بيوت الله، والتواجد في ساحة المسجد عقب الافتتاح، مؤكدة على ضرورة التزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفي، والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر اليوم الجمعة، نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الشرقية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كم/ساعة، كما يصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار، مما يشكل خطورة على الملاحة والصيد.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وفيما يخص حالة الطقس، أعلنت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا معتدل نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم، وفدًا من شركة باريك جولد، ضم هنري أونسلو مدير الاستكشاف وناديا سانت جين مدير عام العمليات والمهندس محمد محسن مدير عام باريك مصر، والجيولوجى احمد طارق وذلك بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

تترفع أسعار تذاكر الطيران بين الحين والآخر، ويرتبط ارتفاع أسعار تذاكر السفر بعدة عوامل تؤثر في قيمة التذكرة بشكل مباشر، وتجبر شركات الطيران لرفع أسعار تذاكر السفر، وهناك متغيرات ثابتة وأخرى متغيرة يتحدد عليها سعر التذكرة.

تغير أسعار الوقود

وتضطر شركات الطيران إلى زيادة سعر تذكرة السفر في حالة زيادة أسعار الوقود العالمية، حيث إن تحديد سعر التذكرة مرتبط بأسعار الوقود على النطاق العالمي وليس المحلي، وأي زيادة على أسعار الوقود عالميًّا يصحبها زيادة في أسعار تذاكر السفر.

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد عن تحديد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الداخلي العاملة بالمدينة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المحروقات، وقد تم اعتماد التعريفة الجديدة اعتبارًا من اليوم، الموافق 11 أبريل 2025.

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن تحديد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الداخلي والخارجي العاملة بالمدينة والمربوطة بها، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأخير بتحريك أسعار المحروقات، وقد تم اعتماد التعريفة الجديدة وبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم، الجمعة الموافق 11 أبريل 2025.

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي انتشار عدد واسع من الاستفسارات حول مصير أسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة المقبلة وتحديدا لشهر أبريل الجاري والذي سيتم تحصيل فاتورة الاستهلاك الخاصة به مع بداية شهر مايو المقبل، وهل ستلجأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق زيادات جديدة علي أسعار الشرائح مع وجود زيادات جديدة في أسعار المحروقات وذلك في أعقاب القرارات التي خرجت عن اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مجلس الوزراء الجهة المنوط بها وضع تعريفة شرائح الكهرباء، ولا توجد أي تعليمات بشأن زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

موعد مناقشة أسعار شرائح الكهرباء

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة مستمرة في محاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي للحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية وحق المواطن في الحصول على خدمة مميزة ومستقرة، خاصة أن سرقات التيار الكهربائي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.

محاضر سرقات التيار الكهربائي

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية تمكنوا من تحرير مليون و700 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال الـ6 أشهر الماضية بإجمالي عائدات وصلت لأكثر من 4 مليارات جنيه، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة لمكافحة ظاهرة التعدي على سرقة التيار وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لمنع التكرار.

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