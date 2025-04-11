الجيزة تشكل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن تعريفة الركوب الجديدة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تفعيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار الساعة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لركوب سيارات السرفيس والنقل الجماعي وتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بها.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة في ضمان التزام جميع السائقين والجهات المعنية بالأسعار الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرًا، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير قانونية في الأجرة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالمحافظة، بما في ذلك جهاز السرفيس، وإدارة المرور، ورؤساء الأحياء والمراكز، ومسؤولي التموين، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

أرقام تواصل مباشرة لتلقي الشكاوى

ودعا المهندس عادل النجار جميع المواطنين في محافظة الجيزة إلى عدم التردد في التواصل الفوري مع غرفة العمليات الرئيسية في حال رصد أي مخالفات للتعريفة الجديدة أو محاولات لزيادة الأجرة بشكل غير قانوني، وقد خصصت المحافظة قنوات اتصال مباشرة لتسهيل تواصل المواطنين، وهي:

الخطوط الأرضية: 33465048 / 33465046

خدمة الواتساب: 01016050453



وشدد المحافظ على أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بحماية حقوق المواطنين والتصدي بكل حزم لأي محاولات للمخالفة أو الاستغلال، مؤكدًا على ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات ليتم التعامل معها بشكل فوري وقانوني.

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