وزير البترول يبحث مع وفد شركة باريك جولد سبل التعاون المشترك

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم، وفدًا من شركة باريك جولد، ضم هنري أونسلو مدير الاستكشاف وناديا سانت جين مدير عام العمليات والمهندس محمد محسن مدير عام باريك مصر، والجيولوجى احمد طارق وذلك بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

احداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية

وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوى جهود الوزارة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية من خلال البرنامج الثالث لاستراتيجية عمل الوزارة لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومي الإجمالي من ١٪ إلى ٥-٦٪ .

وفي هذا الصدد اشار الى ان هناك تعاون بين الوزارة ووزارتى المالية، والبيئة لتسهيل الإجراءات وتحسين الأطر القانونية، ليكون قطاع التعدين أكثر جذبًا للاستثمارات العالمية، وان الجميع يعمل بشكل منسق لتحقيق ذلك الهدف المنشود.

المناطق التي سيكون لها الأولوية للاستثمار في التعدين

وأكد بدوى على أهمية التعاون الوثيق مع شركة “باريك جولد” في تحديد المناطق التي سيكون لها الأولوية للاستثمار في التعدين، لافتًا إلى موافقة وزارة البيئة على بعض المناطق المختارة، وهو ما يعكس المرونة والسرعة في الإجراءات الحكومية، لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة باعتبارهم شركاء حقيقيين في تنمية هذا القطاع الحيوي.

واستعرض الوزير جهود دعم قطاع التعدين من خلال تحديث المسوحات الجيوفيزيائية الجوية، لافتا إلى ان آخر مسح جوي تم إجرائه في مصر كان في عام 1984، مؤكدًا على أن هناك العديد من الأنواع المختلفة للمسوحات الجوية التي يمكن استخدامها.

واكد وفد شركة باريك جولد على أهمية تعزيز التعاون بين الشركة ووزارة البترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وان التعاون الوثيق مع هذه الجهات الحكومية مهم جدًا لتحديد المناطق الواعدة للاستكشاف والتعدين، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية شفافة وداعمة، بالإضافة إلى دعم البحث الجيوفيزيائي والبيانات المفتوحة التي يمكن أن تسهم في جذب الشركات الأجنبية.

وأوضح وفد الشركة أن الهدف الرئيسى لباريك جولد فى مصر هو استكشاف مناطق تعدين ذات إمكانيات هائلة قد تؤدي إلى اكتشافات هامة ومربحة.

تبني سياسة منفتحة لدعم قطاع التعدين

وفي نهاية اللقاء، أكد المهندس كريم بدوى على ان الحكومة المصرية تتبنى سياسة منفتحة لدعم القطاع الخاص والشركات الأجنبية، خاصة في قطاع التعدين. لافتا إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق نجاح مشترك في هذا القطاع، بدءًا من الموارد الطبيعية وحتى الدعم الحكومي المتواصل،

ووجه الدعوة إلى مارك بريستو، الرئيس التنفيذي لشركة باريك جولد لحضور منتدي مصر للتعدين( EMF ) المقرر عقده فى يوليو القادم.

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