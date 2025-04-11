الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

من بينها أسعار الوقود، حالات تضطر فيها شركات الطيران لرفع سعر تذكرة السفر

تذاكر الطيران، فيتو
تذاكر الطيران، فيتو

أسعار البنزين الجديدة،  تترفع أسعار تذاكر الطيران بين الحين والآخر، ويرتبط ارتفاع أسعار تذاكر السفر بعدة عوامل تؤثر في قيمة التذكرة بشكل مباشر، وتجبر شركات الطيران لرفع أسعار تذاكر السفر، وهناك متغيرات ثابتة وأخرى متغيرة يتحدد عليها سعر التذكرة.

 

تغير أسعار الوقود

وتضطر شركات الطيران إلى زيادة سعر تذكرة السفر في حالة زيادة أسعار الوقود العالمية، حيث إن تحديد سعر التذكرة مرتبط بأسعار الوقود على النطاق العالمي وليس المحلي، وأي زيادة على أسعار الوقود عالميًّا يصحبها زيادة في أسعار تذاكر السفر.

 

ارتفاع أسعار الدولار

تحريك سعر الدولار يترتب عليه ارتفاع على التوالي في أسعار تذاكر الطيران التي ترتبط بشكل مباشرة بسعر الدولار المتداول، حيث إن أي زيادة في الدولار تؤثر بشكل مباشر في سعر تذكرة السفر، لأن كل الخدمات التي تقدم للطائرة من وقود وخدمات أرضية وغيرها بالدولار.

 

ارتفاع أسعار التذاكر خلال الموسم 

موسم الحج والعمرة والأعياد والإجازات السنوية والنصف سنوية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار تذاكر الطيران لزيادة الطلب على الحجز، وارتفاع حركة التشغيل على بعض الدول، وبالتالي يتم إحداث زيادات في أسعار التذاكر في إطار تنافسي مع باقي شركات الطيران الأخرى العاملة على نفس الخطوط، وتصل الزيادة إلى 1000 جنيه على أسعار التذاكر لوجهات معينة، وتزيد إلى 15 ألف جنيه في موسم الحج، نظرًا للضغط الشديد في عدد الرحلات الجوية في حالة السفر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البنزين اسعار البنزين الجديدة أسعار الوقود أسعار الوقود العالمية أسعار تذاكر الطيران اسعار تذاكر السفر تحريك سعر الدولار تذاكر الطيران زيادة اسعار الوقود

مواد متعلقة

المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي يواصل جلساته العلمية والبحثية لليوم الثالث

مؤتمر التعليم التكنولوجي يناقش "الحوكمة والإدارة في نظام الجامعات التكنولوجية"

عميد ألسن عين شمس تفتتح المؤتمر الدولى الخامس لقسم اللغة الإنجليزية

انطلاق مؤتمر جامعة المنصورة الجديدة لمناقشة تمكين التوظيف والابتكار

صيدلة عين شمس تستقبل وفدًا من جامعة نيسا البولندية لبحث أوجه التعاون

الجيوشي: إطلاق مسابقة لابتكارات الطلاب والخريجين ودعم المواهب الشابة

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في البحث العلمي والابتكار

مستشار رئيس الجمهورية للصحة ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الطب

الأكثر قراءة

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

أول رد من الزمالك على أنباء رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

علقة موت لرئيس الوحدة المحلية بأولاد حمزة في سوهاج

«إمشي يلا معندكش دم»، مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

زيزو يكشف سبب غيابه عن مران الزمالك استعدادا لحرس الحدود بالدوري

العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق الدكرور

"يلا يا بابا من هنا"، أول تصريح لنائب محافظ سوهاج بعد تطاول السكرتير العام عليه

خناقة على أبواب المسجد، محافظ سوهاج يقدم مذكرة لرئيس الوزراء بعد مشاجرة نائبه والسكرتير العام

منوعات

المزيد

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع بيراميدز.. الزمالك ضد حرس الحدود.. إياب ريال مدريد وأرسنال (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل كل الأمم مكرت بأنبيائها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والفرح والسعادة

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية