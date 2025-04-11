رقابة مشددة من تموين الجيزة على محطات الوقود بعد زيادة أسعار البنزين (صور)

كثفت مديرية التموين بمحافظة الجيزة من حملاتها الرقابية المكثفة على محطات الوقود على مستوى المحافظة، وذلك بقيادة السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة.

تأتي هذه التحركات السريعة في إطار حرص المديرية على متابعة انضباط الأسعار والتأكد من التزام جميع محطات الوقود بالتسعيرة الرسمية الجديدة، وذلك لحماية المستهلكين وضمان عدم تعرضهم لأي ممارسات استغلالية في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.

وقد شارك في الحملات الميدانية قيادات بارزة من مديرية التموين، من بينهم محي محمد إسماعيل، مدير عام إدارة الأرقام المركزية، وسلطان نجار، رئيس إدارة الرقابة المركزية، وياسر حنفي، مدير عام إدارة التجارة الداخلية، كما تحركت جميع الإدارات والمكاتب التابعة للمديرية على مستوى الأحياء والمراكز في تنسيق ميداني محكم لتغطية كافة أنحاء المحافظة وضمان فعالية الرقابة.

الحملات الرقابية ستستمر بشكل مكثف

وأكد السيد بلاسي أن المديرية تولي أهمية قصوى لضمان حقوق المواطنين وتوفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار عادلة، مشددًا على أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل مكثف ومستمر لرصد أي مخالفات والتعامل معها بحزم وفقًا للقانون.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن غرفة العمليات الرئيسية التابعة لها تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأسعار الوقود أو أي ممارسات تجارية غير منضبطة، والتعامل معها بشكل فوري وسريع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة تحقيق الاستقرار التمويني وحماية المستهلك.

ودعت مديرية التموين بالجيزة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال قنوات التواصل المتاحة لغرفة العمليات، مؤكدة على أن الرقابة الفعالة تتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة الرقابية والمستهلكين لضمان الالتزام بالقوانين وحماية الحقوق.

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