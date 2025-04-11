تحديد تعريفة الركوب الجديدة بمدينة 6 أكتوبر بعد تحريك أسعار الوقود

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن تحديد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الداخلي والخارجي العاملة بالمدينة والمربوطة بها، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأخير بتحريك أسعار المحروقات، وقد تم اعتماد التعريفة الجديدة وبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم، الجمعة الموافق 11 أبريل 2025.

وأوضح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن عملية تحديد التعريفة الجديدة تمت بناءً على دراسة دقيقة ومفصلة لكافة خطوط السير الداخلية والخارجية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة في أسعار الوقود، ومسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، بما يضمن تحقيق العدالة لكل من الركاب والسائقين، كما أكد الجهاز على التنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع مدينة 6 أكتوبر بخطوط سير مشتركة لضمان توحيد التعريفة ومنع أي استغلال للمواطنين.

الأسعار الجديدة لتعريفة الركوب الداخلية بمدينة 6 أكتوبر

وأكد جهاز المدينة على ضرورة التزام جميع سائقي سيارات النقل الداخلي والخارجي بالتعريفة الجديدة المقررة، ووضع ملصقات واضحة تتضمن الأسعار المحدثة داخل المركبات وفي المواقف الرئيسية لإطلاع الركاب عليها بشكل واضح.

تكثيف الحملات الرقابية

كما شدد الجهاز على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع إدارة المرور والأجهزة المعنية بالمحافظة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المحددة، والتعامل بحزم مع أي مخالفات أو محاولات لزيادة الأجرة بشكل غير قانوني أو تقسيم خطوط السير. وأهاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على تنظيم قطاع النقل بالمدينة وضمان تقديم خدمة نقل عادلة ومناسبة للمواطنين في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، مع التأكيد على حماية حقوق الركاب والتصدي لأي ممارسات غير قانونية.

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