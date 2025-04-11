الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحديد تعريفة الركوب الجديدة للنقل الداخلي بمدينة الشيخ زايد

سيارات السرفيس، فيتو
سيارات السرفيس، فيتو
ads

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد عن تحديد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الداخلي العاملة بالمدينة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المحروقات، وقد تم اعتماد التعريفة الجديدة اعتبارًا من اليوم، الموافق 11 أبريل 2025.

وأوضح جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في بيان رسمي، أن تحديد التعريفة الجديدة جاء بناءً على دراسة شاملة لخطوط السير المختلفة داخل المدينة ومراعاة للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والسائقين على حد سواء.

وأكد جهاز المدينة على ضرورة التزام جميع سائقي سيارات النقل الداخلي بالتعريفة الجديدة المعلنة، ووضع ملصقات واضحة تتضمن الأسعار الجديدة داخل المركبات وفي المواقف الرئيسية لإطلاع المواطنين عليها.

كما شدد الجهاز على تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع إدارة المرور لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتصدي لأي محاولات لمخالفة التسعيرة الجديدة أو استغلال المواطنين، وأهاب جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من قبل السائقين عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد لتنظيم قطاع النقل الداخلي بالمدينة وضمان تقديم خدمة نقل آمنة وعادلة للمواطنين في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة الشيخ زايد تعريفة الركوب النقل الداخلي أسعار الوقود جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد الأسعار الجديدة مخالفات التسعيرة رقابة مرورية حقوق المواطنين

مواد متعلقة

الجيزة تشكل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن تعريفة الركوب الجديدة

محافظ الجيزة يتابع مواقف السيارات ومحطات الوقود عبر الشبكة الوطنية للطوارئ (فيديو)

محافظ الجيزة يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي بزيادة 15%

وزيرة البيئة تستعرض فرص الاستثمار الأخضر الواعدة خلال اللجنة المصرية المجرية المشتركة

قبل إعلانها رسميا، مصادر تكشف تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس بالجيزة

الجيزة تشهد حملة مكثفة لرفع كفاءة الطرق والنظافة في كرداسة

البيئة تطلق فيلمًا وثائقيًا للترويج لمحميات جزر البحر الأحمر (فيديو)

انتهاء أعمال تطوير شارع أوتوسبير بحي الطالبية غرب الجيزة

الأكثر قراءة

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

أول رد من الزمالك على أنباء رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

علقة موت لرئيس الوحدة المحلية بأولاد حمزة في سوهاج

«إمشي يلا معندكش دم»، مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

زيزو يكشف سبب غيابه عن مران الزمالك استعدادا لحرس الحدود بالدوري

العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق الدكرور

"يلا يا بابا من هنا"، أول تصريح لنائب محافظ سوهاج بعد تطاول السكرتير العام عليه

خناقة على أبواب المسجد، محافظ سوهاج يقدم مذكرة لرئيس الوزراء بعد مشاجرة نائبه والسكرتير العام

منوعات

المزيد

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع بيراميدز.. الزمالك ضد حرس الحدود.. إياب ريال مدريد وأرسنال (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل كل الأمم مكرت بأنبيائها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والفرح والسعادة

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية