تحديد تعريفة الركوب الجديدة للنقل الداخلي بمدينة الشيخ زايد

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد عن تحديد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الداخلي العاملة بالمدينة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المحروقات، وقد تم اعتماد التعريفة الجديدة اعتبارًا من اليوم، الموافق 11 أبريل 2025.

وأوضح جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في بيان رسمي، أن تحديد التعريفة الجديدة جاء بناءً على دراسة شاملة لخطوط السير المختلفة داخل المدينة ومراعاة للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والسائقين على حد سواء.

وأكد جهاز المدينة على ضرورة التزام جميع سائقي سيارات النقل الداخلي بالتعريفة الجديدة المعلنة، ووضع ملصقات واضحة تتضمن الأسعار الجديدة داخل المركبات وفي المواقف الرئيسية لإطلاع المواطنين عليها.

كما شدد الجهاز على تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع إدارة المرور لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتصدي لأي محاولات لمخالفة التسعيرة الجديدة أو استغلال المواطنين، وأهاب جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من قبل السائقين عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد لتنظيم قطاع النقل الداخلي بالمدينة وضمان تقديم خدمة نقل آمنة وعادلة للمواطنين في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.