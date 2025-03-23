إيثيدكو تحصل على الاعتماد الدولي للإفصاح البيئي والبصمة الكربونية لمنتج البولي إيثيلين

حازت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) على اعتماد الجهات الدولية لتقرير الإفصاح البيئى لمنتجها من البولى إيثيلين متوسط الكثافة MDPE-34-05 وتحديد البصمة الكربونية للمنتج بشكل شفاف، كأول شركة مصرية تحصل على هذا الاعتماد الدولى الهام.

ويسهم هذا الاعتماد الدولى للشركة عن طريق مؤسسة International EPD فى دعم مكانتها كشركة مسئولة بيئيًا مما يعزز تنافسية الشركة في الأسواق العالمية حيث يقوم العملاء بإختيار المنتجات على أساس الأداء البيئى وهو ماتوفره تلك التقارير.

ومن شأن هذا التقرير توفير معلومات موثوقة حول التأثيرات البيئية للمنتجات طوال دورة حياه المنتج بدءًا من استخراج المواد الخام مرورا بالتصنيع والتوزيع والاستهلاك وصولا لعملية التخلص النهائى من المنتج.

ويشمل هذا الإفصاح تفاصيل عن انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة والمياه واستخدام المواد الكيميائية والتأثير على التنوع البيولوجى وغيرها من العوامل البيئية المرتبطة، بالإضافة إلى أنه يلبى توقعات أصحاب المصلحة والاستجابة للمطالب المتزايدة من المستهلكين والمجتمع المدنى بشأن الالتزام البيئى مع المساعدة فى تحديد وإدارة المخاطر البيئية المحتملة التى قد تؤثر على سمعة عمليات الشركة.

كما أن الحصول على شهادة الإفصاح البيئى يساعد على تمييز المنتجات فى سوق شديد التنافسية ويبنى علاقات أقوى مع العملاء والمستهلكين الذين يزداد وعيهم بأهمية الالتزام البيئي وقضايا الاستدامة مما يساهم فى بناء صورة إيجابية للشركة كمؤسسة مسئولة فى تلبيه احتياجات المجتمع وحماية البيئة.

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